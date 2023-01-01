Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

API veya SMTP kullanarak hızlı, kişiselleştirilmiş işlem e-postaları gönderin.

Web Sitesi: mandrillapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mandrill ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.