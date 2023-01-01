WebCatalog
Mandrill

Mandrill

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: mandrillapp.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mandrill çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

API veya SMTP kullanarak hızlı, kişiselleştirilmiş işlem e-postaları gönderin.

Web Sitesi: mandrillapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mandrill ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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