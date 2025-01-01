Alternatifler - Lightcast

Dayforce
dayforce.com
Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight, teknoloji becerilerini geliştirmek için kurslar ve beceri değerlendirmeleri sunan bir öğrenme platformudur.
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı ve yapay zeka destekli araçlar sunarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound, girişimciler ile melek yatırımcıları ve iş arayanları bir araya getiren bir platformdur. 2010 yılında kuruldu ve iş bulma sürecini kolaylaştırır.
Metaview
metaview.ai
Metaview, mülakatları daha iyi hale getirmek için veriler ve geri bildirim sağlayarak, tutarlı ve kaliteli bir işe alım süreci sunar.
iMocha
imocha.io
iMocha, organizasyonların adayların teknik becerilerini değerlendirmesi ve iç yetenek gelişimini desteklemesi için kapsamlı bir platformdur.
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow, iş arama sürecini basit ve hızlı hale getiren ücretsiz araçlar sunan bir platformdur, kullanıcıların iş fırsatlarını takip etmesine yardımcı olur.
BetterUp
betterup.com
BetterUp, kişisel ve mesleki gelişim için koçluk, bilim ve AI teknolojilerini birleştirerek destek sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai, yapay zeka destekli bir iş gücü yönetim platformudur. İşe alım, çalışan gelişimi ve hedef takibi gibi süreçleri kolaylaştırır.
InterviewAI
interviewai.io
InterviewAI, mülakat süreçlerinizi AI destekli özelleştirilmiş sorularla kolaylaştırır ve etkili mülakatlar yapmanıza yardımcı olur.
Queros
app.qureos.com
Queros, iş tanımlarını sorumluluk ve gereksinimleri yansıtarak oluşturan bir araçtır. Kullanıcıların ilanları özelleştirmesine imkan tanır.
SeekOut
seekout.com
SeekOut, işletmelerin yetenek edinme ve yönetimini kolaylaştıran, veri odaklı bir işe alım platformudur.
Loxo
loxo.co
Loxo, işe alım sürecini yöneten, AI destekli araçlar ve veri tabanı sunan kapsamlı bir yetenek zekası platformudur.
Kahuna
joinkahuna.com
Kahuna uygulaması, uzmanlık alanınıza dayalı abonelikler satmayı ve kişiye özel AI asistanı ile tavsiye sunmayı sağlar.
Gem
gem.com
Gem, işe alım süreçlerini kolaylaştıran AI destekli bir platformdur. İşe alım verimliliğini artırmak için entegre çözümler sunar.
Hireflow
hireflow.com
Hireflow, işe alım sürecini otomatikleştiren bir platformdur. Adayları bulur, e-posta gönderir ve görüşmeleri organize eder.
hireEZ
hireez.com
hireEZ, AI destekli bir işe alım platformudur. Aday verilerini toplayarak özelleştirilmiş kampanyalar oluşturmayı ve verimliliği artırmayı sağlar.
Instahyre
instahyre.com
Instahyre, kullanıcıların 10,000'den fazla şirketteki iş ilanlarını arayıp başvurmasını sağlayan bir iş bulma ve işe alım platformudur.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin, CRM, aday takip ve insan kaynakları yönetimi sunan bir platformdur. İşe alım verimliliğini artırmak için veri analitiği ve raporlama sağlar.
Wilco
trywilco.com
Wilco, kullanıcıların ürünleri keşfetmesini ve doğru iş akışlarını öğrenmesini sağlayan sanal laboratuvar ortamında pratik zorluklar sunar.
Harver
harver.com
Harver, adayları değerlendirmek için otomatik çözümler sunan bir işe alım platformudur ve işverenlerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.
Phenom
phenom.com
Fenom, AI destekli bir yetenek deneyim platformudur; adayları hızlı bulur, çalışanları geliştirir, işe alım verimliliğini artırır ve güçlü ekipler oluşturur.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, çalışanların gelişimini destekleyen, kişiselleştirilmiş bir öğrenme yönetim platformudur. Şirketlerin eğitim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.
Eightfold AI
eightfold.ai
Eightfold AI, organizasyonların işe alım, çalışan gelişimi ve iç hareketlilik süreçlerini yönetmesine yardımcı olan kapsamlı bir yetenek zekası platformudur.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher, pasif adayları hedefleyen AI tabanlı bir işe alım aracıdır. Aday kaynaklama, analiz ve etkileşim süreçlerini otomatikleştirir.
Cinode
cinode.com
Cinode, profesyonel ağ oluşturma, yetenek yönetimi ve proje işbirliğini kolaylaştıran bir platformdur.
Censia
censia.com
Censia, işe alım ve yetenek yönetimi için AI destekli bir yetenek zekası platformudur; beceri analizi ve çeşitlilik izleme sağlar.
Pulsifi
pulsifi.me
Pulsifi, kuruluşların yetenek yönetimini geliştirmek için öngörücü analitik ve AI ile adayların yeteneklerini değerlendirir ve bilgi sağlar.
BrightHire
brighthire.com
BrightHire, video görüşmeler üzerinden işe alım süreçlerini geliştiren, otomatik kayıt ve transkripsiyon sağlayan bir platformdur.