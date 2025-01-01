Alternatifler - Kleap

Canva

Canva

canva.com

Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir grafik tasarım platformudur.

Wix

Wix

wix.com

Wix, kullanıcıların kolayca web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. E-ticaret, SEO ve blog araçları sunar.

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow, kod yazmadan görsel olarak web siteleri tasarlayıp oluşturmayı sağlayan bir platformdur.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GodAddy uygulaması, kullanıcıların web siteleri oluşturmasını, e-ticaret yapmasını ve sitelerini yönetmesini sağlayan araçlar sunar.

WordPress.com

WordPress.com

wordpress.com

WordPress.com, kullanıcıların blog ve web siteleri oluşturup yönetmelerini sağlayan bir platformdur, özelleştirilebilir temalar ve eklentilerle desteklenmektedir.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.

Squarespace

Squarespace

squarespace.com

Squarespace, kullanıcıların web siteleri, çevrimiçi mağazalar ve bloglar oluşturmasını sağlayan bir web tasarım ve barındırma platformudur.

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

Hostinger uygulaması, web barındırma ve alan adı hizmetleri sunarak kullanıcıların web sitelerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.

Tilda

Tilda

tilda.cc

Tilda, kodlama bilgisi olmaksızın profesyonel web siteleri ve mağazalar oluşturmayı sağlayan kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturucusudur.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve güvenlik hizmetleri sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.

Framer

Framer

framer.com

Framer, kodlama gerektirmeden etkileşimli web siteleri oluşturmayı sağlayan, kullanımı kolay bir prototipleme ve web tasarım aracıdır.

Bubble

Bubble

bubble.io

Bubble, teknik bilgi gerektirmeden web uygulamaları oluşturmayı sağlayan görsel bir programlama platformudur.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase, iş akışlarını kolaylaştıran ve müşteri projelerini yönetmeyi sağlayan AI destekli bir işbirliği platformudur.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest, videolar, grafik tasarımlar, logolar ve web siteleri oluşturan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlarla, teknik bilgi gerektirmeden içerik oluşturmayı sağlar.

Duda

Duda

duda.co

Duda, ajansların ve işletmelerin kod kullanmadan web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan, kullanıcı dostu bir platformdur.

WebWave

WebWave

webwave.me

WebWave, sürükle-bırak yöntemiyle benzersiz web siteleri oluşturmayı sağlayan bir site kurucudur. Hazır şablonlar sunarak kullanıcıların kolayca özelleştirmesine imkan tanır.

Elementor

Elementor

elementor.com

Elementor, kullanıcıların kodlama gerektirmeden sürükleyerek WordPress web siteleri oluşturmasını ve özelleştirmesini sağlayan bir platformdur.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels, kullanıcıların kolayca satış hunileri oluşturmasını sağlayan bir online platformdur. Şablonlar, sürükleme-bırak arayüzü ve entegrasyonlar sunar.

10Web

10Web

10web.io

10Web, yapay zeka ile web sitesi ve e-ticaret oluşturma araçları sunan bir platformdur. Kullanıcıların sitelerini kolayca yönetmesini sağlar.

Weebly

Weebly

weebly.com

Weebly, teknik bilgi gerektirmeden web sitesi, blog veya çevrimiçi mağaza oluşturmayı sağlayan bir web sitesi oluşturucudur.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie, kodlama bilgisi gerektirmeden mobil uygulamalar, web siteleri ve otomasyon çözümleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur.

Carrd

Carrd

carrd.co

Carrd, kodlama bilgisi olmadan basit, duyarlı tek sayfalık web siteleri oluşturmayı sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.

Nicepage

Nicepage

nicepage.com

Nicepage, kodlama bilgisi olmadan web siteleri oluşturmanıza yardımcı olan bir araçtır. Kullanıcı dostu düzenleyici ile duyarlı tasarımlar sunar.

CodeDesign.ai

CodeDesign.ai

codedesign.ai

Codedesign.ai, kullanıcıların kodlamaya gerek kalmadan web siteleri oluşturmasını sağlayan AI tabanlı bir web sitesi oluşturucusudur.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot, işletmelerin müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı ve sözleşmeler gibi işlemlerini tek çatı altında yönetmelerini sağlar.

Glitch

Glitch

glitch.com

Glitch, kullanıcıların tarayıcıda web projeleri oluşturmasına, paylaşmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan, sade ve güçlü bir platformdur.

Webador

Webador

webador.com

Webador, teknik bilgi gerektirmeden web sitesi ve çevrimiçi mağaza oluşturmayı sağlayan kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturucudur.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.

Alternatifler - Kleap - WebCatalog