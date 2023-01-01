WebCatalog
Kaizan

Kaizan

app.kaizan.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kaizan çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Müşteri risklerini daha erken tespit edin. İstemcileri daha hızlı ölçeklendirin. Kaizan, müşteri sağlığını ve geliri nelerin artıracağını vurgulamak için konuşma zekasını kullanıyor.

Web Sitesi: kaizan.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kaizan ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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