Müşteri risklerini daha erken tespit edin. İstemcileri daha hızlı ölçeklendirin. Kaizan, müşteri sağlığını ve geliri nelerin artıracağını vurgulamak için konuşma zekasını kullanıyor.

Web Sitesi: kaizan.ai

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