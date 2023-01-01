WebCatalog
HoYoLAB

HoYoLAB

hoyolab.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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HoYoLAB, oyunlarımız hakkında resmi bilgiler, çeşitli hayran çizimleri, kullanışlı araçlar, özel avantajlar, oyuncu anekdotları ve daha fazlasını içeren, miHoYo'nun topluluk forumudur.

Web Sitesi: hoyolab.com

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