Alternatifler - Guideline

Betterment

Betterment

betterment.com

Betterment uygulaması, işverenlerin çalışanlarına basit bir 401(k) emeklilik planı sunmasını sağlar ve yatırım yönetimi ile mali rehberlik sunar.

Human Interest

Human Interest

humaninterest.com

Human Interest, küçük ve orta ölçekli işletmelere çalışanları için 401(k) emeklilik planlarını çevrimiçi kurma ve yönetme imkanı sunan bir platformdur.

Tantify

Tantify

tantify.com

Tantify, gayrimenkul profesyonellerine sanal evreleme, 3D render, fotoğrafçılık ve videografi hizmetleri sunan bir platformdur.

Vestwell

Vestwell

vestwell.com

Vestwell, emeklilik planları ve tasarruf çözümlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir dijital platformdur. İşverenler ve çalışanlar için kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

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