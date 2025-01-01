Alternatifler - Guideline

Betterment
betterment.com
Betterment uygulaması, işverenlerin çalışanlarına basit bir 401(k) emeklilik planı sunmasını sağlar ve yatırım yönetimi ile mali rehberlik sunar.
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest, küçük ve orta ölçekli işletmelere çalışanları için 401(k) emeklilik planlarını çevrimiçi kurma ve yönetme imkanı sunan bir platformdur.
Tantify
tantify.com
Tantify, gayrimenkul profesyonellerine sanal evreleme, 3D render, fotoğrafçılık ve videografi hizmetleri sunan bir platformdur.
Vestwell
vestwell.com
Vestwell, emeklilik planları ve tasarruf çözümlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir dijital platformdur. İşverenler ve çalışanlar için kullanıcı dostu bir arayüz sunar.