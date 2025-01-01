Alternatifler - Formulas HQ

Microsoft Excel Online

Microsoft Excel Online

excel.cloud.microsoft

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

Zoho Sheet, veri düzenleme, rapor tartışma ve analiz için çevrimiçi çalışan bir elektronik tablo uygulamasıdır.

Rows

Rows

rows.com

Rows, ekiplerin birlikte çalışarak hızlanmasını sağlayan bir elektronik tablo uygulamasıdır. Entegre hizmetler ve veri kaynakları ile süreçleri otomatikleştirir.

Grist

Grist

getgrist.com

Grist, elektronik tabloları veritabanı gibi organize etmenizi sağlayan kullanıcı dostu bir veri yönetim aracıdır.

Retable

Retable

retable.io

Retable, çevrimiçi bir veritabanında kullanıcıların verileri düzenlemesine, paylaşmasına ve analiz etmesine olanak tanıyan bir elektronik tablo platformudur.

Spreadsheet

Spreadsheet

spreadsheet.com

Veri yönetimi, analiz ve görselleştirme için tasarlanmış bulut tabanlı bir elektronik tablo uygulamasıdır. Proje yönetimi ve işbirliği özellikleri sunar.

Quip

Quip

quip.com

Quip, belgeleri ve elektronik tabloları ekip olarak gerçek zamanlı düzenlemeye, yorum yapmaya ve sohbet etmeye imkan tanıyan bir işbirliği platformudur.

Sheetgo

Sheetgo

sheetgo.com

Sheetgo, elektronik tablolar arasında veri aktarımını otomatikleştirerek iş süreçlerini yönetmeye yardımcı olan, kod gerektirmeyen bir araçtır.

TabelloPDF

TabelloPDF

tabellopdf.com

TabelloPDF, PDF dosyalarındaki tabloları hızlı ve güvenli bir şekilde Excel veya Google Sheets'e aktarır. Manuel veri kopyalamaya son verir.

Equals

Equals

equals.com

Equals, SaaS işletmeleri için hızlı, esnek bir tablo uygulamasıdır. Canlı verilerle raporlamayı otomatikleştirir ve analizleri kolaylaştırır.

Actiondesk

Actiondesk

actiondesk.io

ActionDesk, Salesforce verilerini elektronik tablolar aracılığıyla entegre edip yöneterek analiz yapmayı kolaylaştıran bir araçtır.

ozma.io

ozma.io

ozma.io

Ozma.io, iş akışlarını yönetmek için AI destekli CRM ve ERP sistemleri oluşturur ve kişiselleştirir, kullanıcıların dijital varlıklarını merkezi bir arayüzle kontrol etmelerini sağlar.

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