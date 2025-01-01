Alternatifler - Forma

Airtable
airtable.com
Airtable, bulut tabanlı bir platformdur; veritabanı ve elektronik tablo özelliklerini birleştirerek veri yönetimi ve işbirliği sağlar.
FlutterFlow
flutterflow.io
FlutterFlow, kullanıcıların sürükleyip bırakarak yerel mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir kodsuz platformdur.
Microsoft Power Apps
powerapps.microsoft.com
Microsoft Power Apps, işletmelerin düşük kodla kişisel ve kurumsal uygulamalar oluşturmasını sağlayan bir geliştirme platformudur.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, çok kanallı müşteri desteği sunan bir platformdur. Otomasyon ve AI ile etkileşimleri yönetir, bilet sistemi ve self servis imkanı sağlar.
Gusto
gusto.com
Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.
JotForm
jotform.com
Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator, özel iş uygulamaları oluşturmak, veri yönetmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için düşük kodlu bir geliştirme platformudur.
Thunkable
thunkable.com
Thunkable, kullanıcıların kod yazmadan Android ve iOS için uygulama geliştirmelerini sağlayan bir platformdur.
Adalo
adalo.com
Adalo, kod yazmadan mobil ve web uygulamaları oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ile uygulama geliştirmeyi basit hale getirir.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.
Glide
glideapps.com
Glide, kullanıcıların e-tabloları kod yazmadan uygulamalara dönüştürmesini sağlayan bir platformdur. Özelleştirilmiş uygulamalar oluşturup paylaşılabilir.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie, kodlama bilgisi gerektirmeden mobil uygulamalar, web siteleri ve otomasyon çözümleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Fibery
fibery.io
Fibery, ekiplerin ürün geri bildirimlerini analiz edip projeleri planlayarak iş akışını yönetmelerine yardımcı olan çok amaçlı bir platformdur.
Copilot
copilot.com
Copilot, işletmelerin müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı ve sözleşmeler gibi işlemlerini tek çatı altında yönetmelerini sağlar.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster, kod yazmadan uygulama geliştirmeyi sağlayan bir platformdur. Veritabanı tasarımı, API yönetimi ve bulut dağıtımı gibi özellikler sunar.
Baserow
baserow.io
Baserow, kodlama gerektirmeyen açık kaynaklı bir veritabanı oluşturma platformudur. Kullanıcıların çevrimiçi veritabanları oluşturmasına olanak tanır.
Ninox
ninox.com
Ninox, iş süreçlerinizi dijitalleştirip otomatikleştirmenize yardımcı olan, düşük kodlu bir platformdur. Farklı sektörler için özelleştirilebilir uygulamalar sunar.
Dorik
dorik.com
Dorik, herkesin kolayca web sitesi oluşturmasını sağlayan bir AI tabanlı platformdur. Tasarımsal deneyim gerektirmeden hızlıca site inşa eder.
Budibase
budibase.com
Budibase, hızlı ve az kod ile özelleştirilmiş dahili iş uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir platformdur. Sezgisel arayüzle veri yönetimi ve otomasyon imkanı sunar.
Grist
getgrist.com
Grist, elektronik tabloları veritabanı gibi organize etmenizi sağlayan kullanıcı dostu bir veri yönetim aracıdır.
AppMySite
appmysite.com
AppMySite, kullanıcıların web sitelerini Android ve iOS için kod yazmadan mobil uygulamalara dönüştürmelerini sağlayan bir platformdur.
Paycor
paycor.com
Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.
Kissflow
kissflow.com
Kissflow, iş akışlarını yönetmek ve süreçleri otomatikleştirmek için düşük kodlu bir uygulama geliştirme platformudur.
Progressier
progressier.com
Progressier, web uygulamalarını hızla İlerici Web Uygulamalarına dönüştürmek için manifest ve servis çalışanı ekler, çevrimdışı erişim sağlar ve bildirim gönderimi yapar.
Stacker
stackerhq.com
Stacker, özel CRM'ler, iç araçlar, müşteri portalları ve diğer iş uygulamaları oluşturmayı kolaylaştırır. Kodlama gerektirmeden, dakikalar içinde imal edilebilir.
Builder.ai
builder.ai
Builder.ai, teknik bilgi gerektirmeden özel uygulama ve web sitesi geliştirmeyi sağlayan bir yapay zeka destekli yazılım platformudur.
Castlight
castlighthealth.com
Castlight, kullanıcıların sağlık yararlarını yönetmelerine ve bilinçli sağlık kararları vermelerine yardımcı olan dijital bir sağlık platformudur.