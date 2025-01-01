Alternatifler - Forma

Airtable

Airtable

airtable.com

Airtable, bulut tabanlı bir platformdur; veritabanı ve elektronik tablo özelliklerini birleştirerek veri yönetimi ve işbirliği sağlar.

FlutterFlow

FlutterFlow

flutterflow.io

FlutterFlow, kullanıcıların sürükleyip bırakarak yerel mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir kodsuz platformdur.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps

powerapps.microsoft.com

Microsoft Power Apps, işletmelerin düşük kodla kişisel ve kurumsal uygulamalar oluşturmasını sağlayan bir geliştirme platformudur.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk, çok kanallı müşteri desteği sunan bir platformdur. Otomasyon ve AI ile etkileşimleri yönetir, bilet sistemi ve self servis imkanı sağlar.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator, özel iş uygulamaları oluşturmak, veri yönetmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için düşük kodlu bir geliştirme platformudur.

Thunkable

Thunkable

thunkable.com

Thunkable, kullanıcıların kod yazmadan Android ve iOS için uygulama geliştirmelerini sağlayan bir platformdur.

Adalo

Adalo

adalo.com

Adalo, kod yazmadan mobil ve web uygulamaları oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ile uygulama geliştirmeyi basit hale getirir.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.

Glide

Glide

glideapps.com

Glide, kullanıcıların e-tabloları kod yazmadan uygulamalara dönüştürmesini sağlayan bir platformdur. Özelleştirilmiş uygulamalar oluşturup paylaşılabilir.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie, kodlama bilgisi gerektirmeden mobil uygulamalar, web siteleri ve otomasyon çözümleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur.

Fibery

Fibery

fibery.io

Fibery, ekiplerin ürün geri bildirimlerini analiz edip projeleri planlayarak iş akışını yönetmelerine yardımcı olan çok amaçlı bir platformdur.

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot, işletmelerin müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı ve sözleşmeler gibi işlemlerini tek çatı altında yönetmelerini sağlar.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster, kod yazmadan uygulama geliştirmeyi sağlayan bir platformdur. Veritabanı tasarımı, API yönetimi ve bulut dağıtımı gibi özellikler sunar.

Baserow

Baserow

baserow.io

Baserow, kodlama gerektirmeyen açık kaynaklı bir veritabanı oluşturma platformudur. Kullanıcıların çevrimiçi veritabanları oluşturmasına olanak tanır.

Ninox

Ninox

ninox.com

Ninox, iş süreçlerinizi dijitalleştirip otomatikleştirmenize yardımcı olan, düşük kodlu bir platformdur. Farklı sektörler için özelleştirilebilir uygulamalar sunar.

Dorik

Dorik

dorik.com

Dorik, herkesin kolayca web sitesi oluşturmasını sağlayan bir AI tabanlı platformdur. Tasarımsal deneyim gerektirmeden hızlıca site inşa eder.

Budibase

Budibase

budibase.com

Budibase, hızlı ve az kod ile özelleştirilmiş dahili iş uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir platformdur. Sezgisel arayüzle veri yönetimi ve otomasyon imkanı sunar.

Grist

Grist

getgrist.com

Grist, elektronik tabloları veritabanı gibi organize etmenizi sağlayan kullanıcı dostu bir veri yönetim aracıdır.

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

AppMySite, kullanıcıların web sitelerini Android ve iOS için kod yazmadan mobil uygulamalara dönüştürmelerini sağlayan bir platformdur.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Kissflow, iş akışlarını yönetmek ve süreçleri otomatikleştirmek için düşük kodlu bir uygulama geliştirme platformudur.

Progressier

Progressier

progressier.com

Progressier, web uygulamalarını hızla İlerici Web Uygulamalarına dönüştürmek için manifest ve servis çalışanı ekler, çevrimdışı erişim sağlar ve bildirim gönderimi yapar.

Stacker

Stacker

stackerhq.com

Stacker, özel CRM'ler, iç araçlar, müşteri portalları ve diğer iş uygulamaları oluşturmayı kolaylaştırır. Kodlama gerektirmeden, dakikalar içinde imal edilebilir.

Builder.ai

Builder.ai

builder.ai

Builder.ai, teknik bilgi gerektirmeden özel uygulama ve web sitesi geliştirmeyi sağlayan bir yapay zeka destekli yazılım platformudur.

Castlight

Castlight

castlighthealth.com

Castlight, kullanıcıların sağlık yararlarını yönetmelerine ve bilinçli sağlık kararları vermelerine yardımcı olan dijital bir sağlık platformudur.

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