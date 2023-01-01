WebCatalog
Feeder

Feeder

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Web Sitesi: feeder.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Feeder çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Feeder, seçtiğiniz herhangi bir çevrimiçi kaynağı takip eden ve onu sindirimi kolay bir okuma deneyiminde bir araya getiren haber yöneticisidir.

Web Sitesi: feeder.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Feeder ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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