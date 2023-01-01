WebCatalog
Cybo

Cybo

cybo.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cybo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Cybo: Çevrimiçi Küresel İş Rehberi - Dünyanın her yerinde 50 dilde 200 milyondan fazla işletmeyi arayın. Telefon numaralarını, facebook ve google+ profillerini, çalışma saatlerini, web sitelerini, e-postaları ve daha fazlasını bulun.

Web Sitesi: cybo.com

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