Alternatifler - Certopus

Credly
credly.com
Credly, dijital kimlik bilgileri oluşturan, yöneten ve izleyen bir platformdur; kuruluşlar için rozet ve sertifika tasarımı sağlar.
TruScholar
truscholar.io
Truscholar, dijital kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde yönetme ve doğrulama imkanı sunan yenilikçi bir platformdur.
Sertifier
sertifier.com
Sertifier, dijital sertifika ve rozetlerin oluşturulmasını, yönetilmesini ve doğrulanmasını sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Certifier
certifier.io
Sertifika, dijital kimlik bilgilerini oluşturma, dağıtma ve yönetme platformudur. Kuruluşlar için sertifika işlemlerini otomatikleştirir ve özelleştirme imkanı sunar.
Give My Certificate
givemycertificate.com
Give My Certificate, dijital sertifika ve rozetleri kolayca oluşturup yöneten kullanıcı dostu bir platformdur.
Expiration Reminder
expirationreminder.net
Son Kullanma Hatırlatıcısı, belgelerin, sertifikaların ve sigortaların son kullanım tarihlerini otomatik hatırlatıcılarla yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır.
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge, eğitim sağlayıcıları için dijital sertifika yönetim yazılımıdır; sertifikaları tasarlayıp göndermeye olanak tanır.
Accredible
accredible.com
Accredible, dijital sertifika, rozet ve transkript yönetimi sağlayan bir kimlik doğrulama platformudur.
CredSure
credsure.io
CredSure, dijital rozetler ve kimlik bilgilerini oluşturup yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Güvenli doğrulama ve veri analizi imkanı sunar.
Accredify
accredify.io
Accredify, dijital belgeleri güvenli bir şekilde yayınlayarak ve doğrulayarak organizasyonlar için veri güvenliği ve şeffaflık sağlar.
NetCredential
netcredential.com
NetCredential, dijital sertifikaların oluşturulmasını, iletilmesini, paylaşılmasını ve doğrulanmasını kolaylaştıran bir uygulamadır.