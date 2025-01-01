Alternatifler - Certopus

Credly

Credly

credly.com

Credly, dijital kimlik bilgileri oluşturan, yöneten ve izleyen bir platformdur; kuruluşlar için rozet ve sertifika tasarımı sağlar.

TruScholar

TruScholar

truscholar.io

Truscholar, dijital kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde yönetme ve doğrulama imkanı sunan yenilikçi bir platformdur.

Sertifier

Sertifier

sertifier.com

Sertifier, dijital sertifika ve rozetlerin oluşturulmasını, yönetilmesini ve doğrulanmasını sağlayan kapsamlı bir platformdur.

Certifier

Certifier

certifier.io

Sertifika, dijital kimlik bilgilerini oluşturma, dağıtma ve yönetme platformudur. Kuruluşlar için sertifika işlemlerini otomatikleştirir ve özelleştirme imkanı sunar.

Give My Certificate

Give My Certificate

givemycertificate.com

Give My Certificate, dijital sertifika ve rozetleri kolayca oluşturup yöneten kullanıcı dostu bir platformdur.

Expiration Reminder

Expiration Reminder

expirationreminder.net

Son Kullanma Hatırlatıcısı, belgelerin, sertifikaların ve sigortaların son kullanım tarihlerini otomatik hatırlatıcılarla yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır.

Virtualbadge

Virtualbadge

virtualbadge.io

Virtualbadge, eğitim sağlayıcıları için dijital sertifika yönetim yazılımıdır; sertifikaları tasarlayıp göndermeye olanak tanır.

Accredible

Accredible

accredible.com

Accredible, dijital sertifika, rozet ve transkript yönetimi sağlayan bir kimlik doğrulama platformudur.

CredSure

CredSure

credsure.io

CredSure, dijital rozetler ve kimlik bilgilerini oluşturup yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Güvenli doğrulama ve veri analizi imkanı sunar.

Accredify

Accredify

accredify.io

Accredify, dijital belgeleri güvenli bir şekilde yayınlayarak ve doğrulayarak organizasyonlar için veri güvenliği ve şeffaflık sağlar.

NetCredential

NetCredential

netcredential.com

NetCredential, dijital sertifikaların oluşturulmasını, iletilmesini, paylaşılmasını ve doğrulanmasını kolaylaştıran bir uygulamadır.

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