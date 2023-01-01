WebCatalog
Carvana

Carvana

carvana.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Carvana çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Carvana, araba alışverişi yapanlara araba satın almanın daha iyi bir yolunu sunuyor. İkinci el arabalara çevrimiçi göz atın ve finansman için onay alın. Tüm krediler kabul edildi. Şimdi başla!

Web Sitesi: carvana.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Carvana ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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