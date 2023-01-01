WebCatalog
Bear Blog

Bear Blog

bearblog.dev

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bear Blog çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gizliliğe öncelik veren, mantıklı, süper hızlı bir blog platformu. İzleyici yok, javascript yok, stil sayfası yok. Sadece senin sözlerin.

Web Sitesi: bearblog.dev

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