WebCatalog
Barclaycard

Barclaycard

barclaycard.co.uk

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Barclaycard çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kredi kartı başvurusunda bulunun, çevrimiçi bankacılığınıza erişin ve teşvikler, bakiye transferleri ve Barclaycard sahibi olmanın diğer avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Web Sitesi: barclaycard.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, Barclaycard ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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