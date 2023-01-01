Metin Sabit Hattınızı Etkinleştirin - Mevcut sesli telefon hatları üzerinden iş SMS mesajlarını etkinleştirin. Alive5, satış, servis ve destek ekiplerinizin gerçek zamanlı sohbet yoluyla hedef kitlenizle etkileşime geçmesini sağlayan ekip gelen kutusudur.

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