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Adobe Color

Adobe Color

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Web Sitesi: color.adobe.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Adobe Color çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Renk tekerleği veya görüntüyle renk paletleri oluşturun, Adobe Renk topluluğundaki binlerce renk kombinasyonuna göz atın.

Web Sitesi: color.adobe.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Adobe Color ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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