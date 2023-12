เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Zenkit To Do บน WebCatalog สำหรับ Mac, Windows, Linux

Zenkit To Do เป็นแอปจัดการงานที่เรียบง่ายสุดๆ ที่จะช่วยให้คุณทำงานอย่างมีประสิทธิผลและทำงานร่วมกับใครก็ได้ ช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน รายการช็อปปิ้ง การประชุม กิจกรรม การเดินทาง ไอเดีย บันทึกย่อ สถานที่ และสิ่งอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับคุณ คุณสามารถสร้างรายการและแบ่งปันงานกับสมาชิกในทีม ครอบครัว และเพื่อนๆ ของคุณได้ To Do ซิงโครไนซ์ทุกสิ่งระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงรายการได้ทุกที่ แม้จะออฟไลน์อยู่ก็ตาม

เว็บไซต์: zenkit.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Zenkit To Do อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง