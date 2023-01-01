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เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Actions บน WebCatalog สำหรับ Mac, Windows, Linux

เรียกใช้แอปในหน้าต่างที่ไร้สิ่งที่มาทำให้วอกแวก พร้อมการเสริมคุณภาพมากมาย

จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

ด้วยการออกแบบที่พิถีพิถันและภาพที่โดดเด่น Actions คือวิธีใหม่ในการอยู่เหนือชีวิตของคุณ Actions by Moleskine ทำให้งานเป็นสิ่งที่คุณตั้งตารอที่จะทำ ความซับซ้อนและความยุ่งเหยิงของตัวจัดการงานแบบเดิมถูกแทนที่ด้วยอินเทอร์เฟซที่ชัดเจนที่ช่วยให้คุณมีสมาธิ การออกแบบที่ชาญฉลาดหมายความว่ามีฟังก์ชันการทำงานอันทรงพลังพร้อมเมื่อคุณต้องการแต่ไม่เคยขัดขวาง สุนทรียภาพของ Actions มีสีดำเข้มและสีที่สวยงามเพื่อทำให้หน้าจออุปกรณ์ของคุณเปล่งประกาย แอนิเมชั่นที่สนุกสนานและลื่นไหลทำให้การนำทางรวดเร็ว สนุก และง่ายดาย ด้วยการ์ดการดำเนินการ คุณสามารถสร้างงานที่ส่งตรงไปยังกำหนดการที่ดูง่ายของคุณ จับคู่กับการช่วยเตือน บันทึก และรายการเพื่อจัดระเบียบวันของคุณได้อย่างง่ายดาย รายการช่วยให้คุณจัดกลุ่มการ์ดการดำเนินการของคุณได้ เพียงแท็ก Action Card ด้วยชื่อรายการเพื่อจัดระเบียบด้วยรหัสสี หน้าจอกำหนดการคือรายการงานที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งหมดของคุณในช่วงเจ็ดวันข้างหน้า ทำให้ง่ายต่อการดูว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ จำเป็นต้องกำหนดเวลาใหม่หรือไม่? เพียงลากและวางเพื่อย้ายงานไปยังวันอื่น หน้าจอสมุดบันทึกคือการแสดงงานทั้งหมดที่คุณทำเสร็จแล้วอย่างน่าพึงพอใจ

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