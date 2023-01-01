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XiamenAir

XiamenAir

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เว็บไซต์: xiamenair.com

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XiamenAir เดิมชื่อ Xiamen Airlines เป็นสายการบินโดยสารของจีนซึ่งมีฐานอยู่ในเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน

เว็บไซต์: xiamenair.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ XiamenAir อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

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