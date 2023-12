The Economist เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ระดับนานาชาติที่พิมพ์ในรูปแบบนิตยสารและตีพิมพ์ในรูปแบบดิจิทัลที่เน้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจระหว่างประเทศ การเมือง และเทคโนโลยี หนังสือพิมพ์ดังกล่าวมีสำนักงานใหญ่ในลอนดอน โดยมี The Economist Group เป็นเจ้าของ โดยมีกองบรรณาธิการหลักในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเมืองใหญ่ๆ ในทวีปยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เพียร์สันขายหุ้นร้อยละ 50 ในหนังสือพิมพ์ให้กับเอ็กซอร์ ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนของครอบครัวอักเนลลีในอิตาลี ในราคา 469 ล้านปอนด์ (531 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และหนังสือพิมพ์ได้ซื้อหุ้นที่เหลืออีกครั้งในราคา 185 ล้านปอนด์ (206 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2019 ยอดการพิมพ์ทั่วโลกโดยเฉลี่ยมีมากกว่า 909,476 ฉบับ; เมื่อรวมกับการแสดงตนทางดิจิทัลแล้ว ก็มียอดทะลุ 1.6 ล้านราย ทั่วทั้งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย มีผู้ชมถึง 35 ล้านคนในปี 2559 หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เน้นไปที่การสื่อสารมวลชนด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์มากกว่าการรายงานต้นฉบับ ทั้งจากการวิพากษ์วิจารณ์และเสียงไชโยโห่ร้อง The Economist ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2386 และเผยแพร่ครั้งแรกโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวสก็อต เจมส์ วิลสัน เพื่อรวบรวมการสนับสนุนการยกเลิกกฎหมายข้าวโพดของอังกฤษ (พ.ศ. 2358–46) ซึ่งเป็นระบบภาษีนำเข้า เมื่อเวลาผ่านไป การรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ได้ขยายไปสู่เศรษฐศาสตร์การเมือง และในที่สุดก็เริ่มลงบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเงิน การพาณิชย์ และการเมืองของอังกฤษ ตลอดช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 20 ได้ขยายรูปแบบและรูปแบบอย่างมาก โดยเพิ่มคอลัมน์ความคิดเห็น รายงานพิเศษ การ์ตูนการเมือง จดหมายจากผู้อ่าน เรื่องหน้าปก บทวิจารณ์ศิลปะ บทวิจารณ์หนังสือ และคุณลักษณะทางเทคโนโลยี กระดาษนี้มักจะจดจำได้จากป้ายชื่อรถดับเพลิงสีแดงและปกเฉพาะที่มีภาพประกอบ บทความแต่ละบทความถูกเขียนขึ้นโดยไม่เปิดเผยตัวตน โดยไม่มีบรรทัดย่อย เพื่อให้บทความสามารถพูดเป็นเสียงเดียวกันได้ เสริมด้วยนิตยสารไลฟ์สไตล์ในเครือปี 1843 ตลอดจนพอดแคสต์ ภาพยนตร์ และหนังสือหลากหลายประเภท จุดยืนบรรณาธิการของ The Economist มุ่งเน้นไปที่ลัทธิเสรีนิยมแบบคลาสสิก สังคม และที่โดดเด่นที่สุดทางเศรษฐกิจ นับตั้งแต่ก่อตั้ง ได้สนับสนุนลัทธิรวมศูนย์หัวรุนแรง โดยสนับสนุนนโยบายและรัฐบาลที่รักษาการเมืองแบบศูนย์กลางนิยม โดยทั่วไปแล้วหนังสือพิมพ์จะสนับสนุนลัทธิเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะตลาดเสรี การค้าเสรี การอพยพอย่างเสรี การลดกฎระเบียบ และโลกาภิวัตน์ แม้จะมีจุดยืนด้านบรรณาธิการที่เด่นชัด แต่ก็ถูกมองว่ามีอคติในการรายงานเพียงเล็กน้อย และใช้การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดและการแก้ไขสำเนาอย่างเข้มงวด การใช้การเล่นคำอย่างกว้างขวาง ราคาสมัครสมาชิกที่สูง และความครอบคลุมเชิงลึกได้เชื่อมโยงบทความนี้เข้ากับผู้อ่านที่มีรายได้สูงและมีการศึกษา ซึ่งมีความหมายทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ด้วยเหตุนี้ จึงอ้างว่ามีผู้อ่านอิทธิพลของผู้นำธุรกิจและผู้กำหนดนโยบายที่โดดเด่น

