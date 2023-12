The Guardian เป็นหนังสือพิมพ์รายวันของอังกฤษ ก่อตั้งในปี 1821 ในชื่อ The Manchester Guardian และเปลี่ยนชื่อในปี 1959 นอกจาก The Observer และ The Guardian Weekly แล้ว The Guardian ยังเป็นส่วนหนึ่งของ Guardian Media Group ซึ่งมี Scott Trust เป็นเจ้าของอีกด้วย ความไว้วางใจนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1936 เพื่อ "รักษาความเป็นอิสระทางการเงินและบรรณาธิการของ The Guardian ตลอดไป และเพื่อปกป้องเสรีภาพด้านนักข่าวและคุณค่าเสรีนิยมของ The Guardian โดยปราศจากการแทรกแซงทางการค้าหรือการเมือง" กองทรัสต์ถูกแปลงเป็นบริษัทจำกัดในปี พ.ศ. 2551 โดยมีรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นเพื่อรักษาให้ The Guardian ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับที่ผู้สร้างสร้างไว้ในโครงสร้างของ Scott Trust ผลกำไรจะถูกนำไปลงทุนใหม่ในการสื่อสารมวลชนแทนที่จะแจกจ่ายให้กับเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น หัวหน้าบรรณาธิการ Katharine Viner เข้ามารับตำแหน่งต่อจาก Alan Rusbridger ในปี 2015 ตั้งแต่ปี 2018 ส่วนหลักของหนังสือพิมพ์ก็ได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบแท็บลอยด์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2020 ฉบับพิมพ์มียอดจำหน่ายรายวัน 126,879 ฉบับ หนังสือพิมพ์ดังกล่าวมีฉบับออนไลน์ TheGuardian.com รวมถึงเว็บไซต์ต่างประเทศสองแห่ง ได้แก่ Guardian Australia (ก่อตั้งในปี 2013) และ Guardian US (ก่อตั้งในปี 2011) โดยทั่วไปแล้ว ผู้อ่านหนังสือพิมพ์จะอยู่ในกระแสหลักด้านซ้ายของความคิดเห็นทางการเมืองของอังกฤษ และชื่อเสียงของหนังสือพิมพ์ในฐานะที่เป็นเวทีสำหรับบรรณาธิการฝ่ายเสรีนิยมและฝ่ายซ้ายทางสังคม ได้นำไปสู่การใช้ "Guardian reader" และ "Guardianista" เป็นคำที่มักจะดูถูกเหยียดหยามสำหรับสิ่งเหล่านั้น แนวโน้มเอียงซ้ายหรือ "ถูกต้องทางการเมือง" การพิมพ์ผิดพลาดบ่อยครั้งในยุคของการเรียงพิมพ์ด้วยตนเอง ทำให้นิตยสาร Private Eye ขนานนามหนังสือพิมพ์ว่า "Grauniad" ในทศวรรษ 1960 ซึ่งเป็นชื่อเล่นที่บรรณาธิการยังคงใช้เป็นครั้งคราวเพื่อการล้อเลียนตัวเอง ในแบบสำรวจวิจัยของ Ipsos MORI ในเดือนกันยายน 2018 ซึ่งออกแบบมาเพื่อซักถาม จากความไว้วางใจของสาธารณชนต่อชื่อเรื่องเฉพาะทางออนไลน์ เดอะการ์เดียนทำคะแนนสูงสุดสำหรับข่าวเนื้อหาดิจิทัล โดยผู้อ่าน 84% ยอมรับว่าพวกเขา "เชื่อในสิ่งที่ [พวกเขา] เห็นในนั้น" รายงานเดือนธันวาคม 2018 ของการสำรวจความคิดเห็นโดยบริษัท Publishers Audience Measuring Company (PAMCo) ระบุว่าฉบับพิมพ์ของรายงานดังกล่าวได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในสหราชอาณาจักรในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2017 ถึงกันยายน 2018 และยังได้รับรายงานว่ามีความน่าเชื่อถือมากที่สุดอีกด้วย - อ่าน "แบรนด์ข่าวคุณภาพ" ของสหราชอาณาจักร รวมถึงฉบับดิจิทัล แบรนด์ "คุณภาพ" อื่น ๆ ได้แก่ The Times, The Daily Telegraph, The Independent และ i ในขณะที่ยอดตีพิมพ์ของ The Guardian ลดลง รายงานระบุว่าข่าวจาก The Guardian รวมถึงข่าวที่รายงานทางออนไลน์ เข้าถึงผู้ใหญ่ในสหราชอาณาจักรมากกว่า 23 ล้านคนในแต่ละเดือน ผู้นำในบรรดา "สกู๊ป" ที่โดดเด่นที่ได้รับจากหนังสือพิมพ์นี้คือโทรศัพท์ News International ปี 2011 - เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการแฮ็ก - และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแฮ็กโทรศัพท์ของ Milly Dowler วัยรุ่นชาวอังกฤษที่ถูกฆาตกรรม การสอบสวนนำไปสู่การปิด News of the World หนังสือพิมพ์วันอาทิตย์ที่ขายดีที่สุดของสหราชอาณาจักร และเป็นหนึ่งในหนังสือพิมพ์ที่มียอดขายสูงสุดในประวัติศาสตร์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 เดอะการ์เดียนเปิดเผยข่าวเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมความลับโดยฝ่ายบริหารของโอบามาในบันทึกโทรศัพท์ของเวริซอน และต่อมาได้เปิดเผยการมีอยู่ของโปรแกรมเฝ้าระวัง ปริซึม หลังจากทราบว่าข้อมูลดังกล่าวรั่วไหลลงบนกระดาษโดยผู้แจ้งเบาะแสและอดีตผู้รับเหมา NSA เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน ในปี 2559 เดอะการ์เดียนเป็นผู้นำการสอบสวนเรื่องเอกสารปานามา โดยเผยให้เห็นความเชื่อมโยงของนายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอนในขณะนั้นกับบัญชีธนาคารในต่างประเทศ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "หนังสือพิมพ์แห่งปี" สี่ครั้งในงาน British Press Awards ประจำปี โดยล่าสุดคือในปี 2014 จากการรายงานเกี่ยวกับการสอดแนมของรัฐบาล

เว็บไซต์: theguardian.com

