Veeqo

veeqo.com

ซอฟต์แวร์จัดส่งฟรีที่ทำได้มากกว่าการพิมพ์ฉลาก ลดต้นทุนและความเร็วในการจัดการคำสั่งซื้อด้วยอัตราค่าจัดส่งที่ต่ำ ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือจัดการคำสั่งซื้ออันทรงพลังด้วยซอฟต์แวร์การจัดการการจัดส่งฟรีของ Veeqo ส่วนลดอัตราทันทีจาก USPS, UPS, DHL และ FedEx: เข้าถึงอัตราส่วนลด USPS, UPS, DHL และ FedEx ทันที ไม่จำเป็นต้องเจรจาเป็นศูนย์และไม่จำเป็นต้องกำหนดปริมาณการจัดส่ง คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีผู้ให้บริการของคุณเองได้เสมอหากมี การเลือกอัตราอัตโนมัติ: ประหยัดเวลาด้วยการเลือกอัตราที่จะเลือกป้ายกำกับมูลค่าที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อที่คุณได้รับในทุกช่องทาง การจัดส่งจำนวนมากอย่างรวดเร็ว: Veeqo สามารถเลือกอัตราที่ดีที่สุดและจัดส่งคำสั่งซื้อได้สูงสุด 100 รายการในคราวเดียว เพื่อให้คุณประหยัดเวลา คลิก และเงินสด กฎการจัดส่งอัตโนมัติ: ตั้งค่าน้ำหนัก มูลค่า ตัวเลือกการจัดส่ง และข้อกำหนดอื่นๆ ล่วงหน้า Veeqo ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเสนอฉลากที่ดีที่สุด Veeqo ยังเต็มไปด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังที่จะช่วยให้คุณโบกมือลาสเปรดชีตด้วยเครื่องมือหลายอย่างที่รวมไว้ในที่เดียว การควบคุมสินค้าคงคลัง: สต็อกของคุณจะอัปเดตโดยอัตโนมัติในร้านค้าทั้งหมดของคุณ ลาก่อนสเปรดชีต! สวัสดีครับ สบายใจครับ. เลือกด้วยอุปกรณ์มือถือของคุณ : ใช้เครื่องสแกนของเราหรืออุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อช่วยให้คุณเลือก บรรจุ และจัดส่งสิ่งของที่ถูกต้องได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีความเสี่ยงน้อยลงในการส่งของผิด รายงานและการคาดการณ์: Veeqo ติดตามและจัดระเบียบข้อมูลการขายทั้งหมดของคุณ เพื่อให้การวางแผน การจัดซื้อ และการขยายธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย ความเรียบง่ายของ Veeqo อเมซอนไว้วางใจ. Veeqo เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Amazon โดยมอบความปลอดภัยของข้อมูลที่เชื่อถือได้และการปกป้องบัญชี Amazon จากการจัดส่งล่าช้าและข้อเสนอแนะเชิงลบ หากคุณจัดส่งตรงเวลา Veeqo เป็นแอปที่ได้รับการรับรองจาก Shopify Plus โปรแกรมแอปที่ได้รับการรับรองจาก Shopify Plus สนับสนุนผู้ขาย Shopify รายใหญ่ที่สุดโดยช่วยให้พวกเขาค้นหาแอปและโซลูชันที่จำเป็นในการสร้างและขยายธุรกิจของตน โปรแกรมนี้มีให้บริการเฉพาะสำหรับพาร์ทเนอร์ของ Shopify (https://help.shopify.com/en/partners/about) ที่ให้คุณภาพสินค้า บริการ ประสิทธิภาพ ความเป็นส่วนตัว และการสนับสนุนในระดับที่ตรงตามข้อกำหนดขั้นสูงของผู้ขาย Shopify Plus .