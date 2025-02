ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลบัญชี - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - ตองกา

SALESmanago

SALESmanago เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของลูกค้าสำหรับทีมการตลาดอีคอมเมิร์ซที่ต้องการสร้างผลกระทบ ซึ่งต้องการเป็นพันธมิตรการเติบโตของรายได้ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับซีอีโอ โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเราได้รับการยอมรับจากธุรกิจขนาดกลางมากกว่า 2,000 แห่งใน 50 ประเทศ เช่นเดียวกับแบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น Vodafone, Lacoste, New Balance และ Victoria's Secret SALESmanago ทำตามคำมั่นสัญญาในการเพิ่มการเติบโตของรายได้และปรับปรุง KPI ของอีคอมเมิร์ซโดยใช้ประโยชน์จากหลักการสามประการ: (1) ความใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับลูกค้าโดยอิงจาก Zero และ First Party Data; (2) การดำเนินการที่แม่นยำเพื่อมอบประสบการณ์ลูกค้า Omnichannel ที่เหนือกว่าด้วย Hyperpersonalization และ (3) Growth Intelligence ผสานรวมคำแนะนำของมนุษย์และ AI ช่วยให้ตัดสินใจได้จริงและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด ข้อมูลเพิ่มเติม: www.salesmanago.com