Employee Advocacy software has barely changed since the early 2010s. You deserve better. Swaybase is Modern Employee Advocacy software that your colleagues will actually love to use. Built-in viral features, gamification, personalization, AI, and ShareAnywhere™ functionality ensure you'll never be left with an outdated Employee Advocacy tool.

หมวดหมู่ :

เว็บไซต์: swaybase.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Swaybase อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง