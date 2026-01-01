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Notion คือแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพื้นที่ทำงานที่ออกแบบมาสำหรับการจดบันทึก การจัดการโครงการ การติดตามงาน และการจัดระเบียบความรู้ โดยผสมผสานเพจ ฐานข้อมูล ปฏิทิน และเครื่องมือในการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นเพียงแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้บุคคลและทีมสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ตรงกับความต้องการของตนได้
ผู้ใช้สามารถสร้างบันทึกที่มีโครงสร้าง จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ ติดตามโครงการ และจัดระเบียบข้อมูลด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง Notion ยังสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น การแบ่งปัน และการอนุญาต ทำให้เหมาะสำหรับการวางแผนทีม เอกสาร และฐานความรู้ภายใน เครื่องมือแก้ไขแบบบล็อกช่วยให้สามารถจัดเรียงเนื้อหาด้วยข้อความ ตาราง รายการตรวจสอบ การฝัง และองค์ประกอบอื่นๆ ในพื้นที่ทำงานเดียว
โดยทั่วไปแล้วแอปนี้จะใช้เป็นตัวจัดระเบียบส่วนตัว วิกิของทีม เครื่องมือวางแผนเนื้อหา และเครื่องมือการจัดการโครงการแบบน้ำหนักเบา คุณค่าหลักอยู่ที่การรวมการสร้างเอกสารและการจัดการฐานข้อมูลไว้ในแอปเดียว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ต่างๆ
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Notion อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
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