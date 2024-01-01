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Meetaway

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เว็บไซต์: meetaway.com

เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Meetaway บน WebCatalog Desktop สำหรับ Mac, Windows, Linux

เรียกใช้แอปในหน้าต่างที่ไร้สิ่งที่มาทำให้วอกแวก พร้อมการเสริมคุณภาพมากมาย

จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

Meetaway เป็นแพลตฟอร์มกิจกรรมเสมือนจริงที่ทำให้ผู้จัดงานสามารถนำผู้ชมมารวมตัวกัน สร้างเครือข่าย และสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายได้อย่างง่ายดายและง่ายดาย Meetaway ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมของคุณได้พบกับคนที่พวกเขาต้องการพบ เมื่อจัดกิจกรรม ผู้จัดงานสามารถกำหนดเกณฑ์การจับคู่ที่สะท้อนถึงเป้าหมายของกิจกรรมและผู้ชมของคุณ และผู้เข้าร่วมยังสามารถบอก Meetaway ว่าพวกเขาต้องการพบปะใครเป็นพิเศษ (หรือต้องการหลีกเลี่ยง) Meetaway ใช้ข้อมูลนั้น จับคู่ให้ดีที่สุด และหมุนเวียนผู้เข้าร่วมโดยอัตโนมัติสำหรับชุดการสนทนาแบบ 1:1 ประสบการณ์ผู้ใช้เป็นแบบเส้นตรงและไร้รอยต่อ และกระบวนการตั้งค่าก็ใช้งานง่ายและเรียบง่าย ด้วย Meetaway คุณสามารถจัดกิจกรรมเครือข่ายแบบสแตนด์อโลนหรือรวมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรือการประชุมเสมือนจริงขนาดใหญ่ได้ ผู้เข้าร่วมชอบการสร้างเครือข่ายบน Meetaway มากกว่าพบปะกัน มาดูกันว่าทำไม!

หมวดหมู่:

Entertainment
แพลตฟอร์มกิจกรรมเสมือนจริง

เว็บไซต์: meetaway.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Meetaway อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

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