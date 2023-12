Google Keep เป็นบริการจดบันทึกที่พัฒนาโดย Google Google Keep เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2013 พร้อมใช้งานบนเว็บ และมีแอปมือถือสำหรับระบบปฏิบัติการมือถือ Android และ iOS Keep มีเครื่องมือมากมายสำหรับการจดบันทึก รวมถึงข้อความ รายการ รูปภาพ และเสียง ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการเตือนซึ่งรวมเข้ากับ Google Now ข้อความจากรูปภาพสามารถแยกออกมาได้โดยใช้การรู้จำอักขระด้วยแสง และสามารถถอดเสียงที่บันทึกไว้ได้ อินเทอร์เฟซอนุญาตให้มีมุมมองแบบคอลัมน์เดียวหรือหลายคอลัมน์ หมายเหตุสามารถกำหนดรหัสสีได้ และสามารถใช้ป้ายกำกับสำหรับองค์กรได้ การอัปเดตในภายหลังได้เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพื่อปักหมุดโน้ต และเพื่อทำงานร่วมกันบนโน้ตกับผู้ใช้ Keep คนอื่นๆ ในแบบเรียลไทม์ Google Keep ได้รับคำวิจารณ์ที่หลากหลาย บทวิจารณ์หลังจากเปิดตัวในปี 2013 ยกย่องความเร็ว คุณภาพของบันทึกเสียง การซิงโครไนซ์ และวิดเจ็ตที่สามารถวางบนหน้าจอหลักของ Android ได้ บทวิจารณ์ในปี 2559 วิพากษ์วิจารณ์การไม่มีตัวเลือกการจัดรูปแบบ ไม่สามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงได้ และอินเทอร์เฟซที่มีโหมดการดูเพียงสองโหมดเท่านั้น โดยที่ทั้งคู่ไม่ชอบการจัดการโน้ตขนาดยาว อย่างไรก็ตาม Google Keep ได้รับการยกย่องในด้านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเข้าถึงอุปกรณ์สากล การผสานรวมกับบริการอื่นๆ ของ Google และตัวเลือกในการเปลี่ยนรูปภาพเป็นข้อความผ่านการรู้จำอักขระด้วยแสง

เว็บไซต์: google.com

