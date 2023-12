Spela "Let Will Grigg Play!"-spelet och ta chansen att spela Will Grigg mot Wales superstjärna Gareth Bale och hör fotbollsfansen sjunga den virala sången "Will Grigg's on fire" varje gång du gör mål som Will Grigg. Om vi ​​får 100 000 virtuella "Grigg Goals" kan vi fånga Nordirlands manager Michael O'Neills uppmärksamhet och övertyga honom om att äntligen låta Will Grigg spela EM 2016. Klar - spela - göra mål!

Webbplats: poki.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Let Will Grigg Play. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.