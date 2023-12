Tävla mot storhövdade fotbollsmästare! Detta sportspel låter dig spela i 1-mot-1 och 2-mot-2 matcher och turneringar. Det finns ett dussin europeiska lag med två stjärnspelare. I partyläget kan du gå med en vän eller spela mot varandra. Försök att överträffa alla lag i Heads Arena: Euro Soccer! Spela spelläget "Will Grigg Mode" och hör fotbollsfansen sjunga den virala sången "Will Grigg's on fire" varje gång du gör mål som Will Grigg mot Bastian Schweinsteiger i matchen mellan Nordirland och Tyskland!

Webbplats: poki.com

