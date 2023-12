Wolfgang's Music

Wolfgangs Music-appen är det nyaste och bästa sättet att komma åt världens största samling av liveinspelningar på din mobila enhet. Utforska våra expertkurerade konserter och spellistor med de bästa artisterna inom rock, jazz, country, blues, folkmusik, pop, hårdrock, alternativ, hiphop, metal, indie och mer från de senaste 65 åren. Bara en ofullständig lista av artister inkluderar AC/DC, Allman Brothers Band, Aretha Franklin, Alabama Shakes, B.B. King, The Band, The Beach Boys, Bill Evans, Billy Joel, Bob Dylan, Bob Marley, Carly Simon, Charles Mingus, Chicago , Chuck Berry, The Civil Wars, The Clash, The Cure, Cream, Dave Brubeck, David Bowie, Dawes, Deerhunter, Dinosaur Jr., Dizzy Gillespie, Doc Watson, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Elliott Smith, Elvis Costello, Emmylou Harris , Eric Clapton, Fleetwood Mac, Gary Clark Jr., Gene Krupa, Genesis, George Strait, George Jones, Grateful Dead, Green Day, Herbie Hancock, Ice Cube, Iron Maiden, James Taylor, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Joe Cocker, John Coltrane, John Lennon, The Kinks, Kiss, Kris Kristofferson, Lightin' Hopkins, Linda Ronstadt, Loretta Lynn, Los Lobos, Lou Reed, Louis Armstrong, The Lumineers, Lynyrd Skynyrd, Mahavishnu Orchestra, Megadeth, Merle Haggard, Metallica, Miles Davis, Mose Allison, Motorhead, Muddy Waters, Mumford and Sons, Neil Young, Ozzy Osbourne, Paul McCartney, Paul Simon, Pink Floyd, The Police, Prince, Queen, R.E.M., Radiohead, The Ramones, Ray Charles, The Red Hot Chili Peppers, The Rolling Stones, The Roots, Run DMC, Rush, Salt-N-Pepa, Santana, Sarah Vaughan, The Sex Pistols, Sheryl Crow, Steely Dan, Steve Miller, Stevie Ray Vaughan, Stevie Wonder, Talking Heads, Tammy Wynette , Tito Puente, Tom Waits, Tony Bennett, Tori Amos, Tower of Power, Ty Seagall, Van Morrison, Warren Zevon, Weather Report, The Who, Wilco, Willie Nelson, Yes, ZZ Top. Registrera dig för att få obegränsad streaming, anpassade spellistor och favoriter och mycket mer via appen.

Webbplats: wolfgangs.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Wolfgang's Music. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.