ESPN (ursprungligen en initialism för Entertainment and Sports Programming Network) är en amerikansk multinationell baskabelsportkanal som ägs av ESPN Inc., som ägs gemensamt av The Walt Disney Company (80 %) och Hearst Communications (20 %). Företaget grundades 1979 av Bill Rasmussen tillsammans med hans son Scott Rasmussen och Ed Egan. ESPN sänder främst från studioanläggningar i Bristol, Connecticut. Nätverket driver även kontor i Miami, New York City, Seattle, Charlotte och Los Angeles. James Pitaro fungerar för närvarande som ordförande för ESPN, en position som han har haft sedan den 5 mars 2018, efter att John Skipper avgick den 18 december 2017. Även om ESPN är ett av de mest framgångsrika sportnätverken har det funnits mycket kritik mot ESPN . Detta inkluderar anklagelser om partisk bevakning, intressekonflikter och kontroverser med enskilda programföretag och analytiker. Från och med september 2018 är ESPN tillgängligt för cirka 86 miljoner tv-hushåll (93,2 % av hushållen med betal-tv) i USA. Förutom flaggskeppskanalen och dess sju relaterade kanaler i USA, sänder ESPN i mer än 200 länder. Det driver regionala kanaler i Australien, Brasilien, Latinamerika och Storbritannien. I Kanada äger man en andel på 20 % i The Sports Network (TSN) och dess fem systernätverk. 2011 krönikerades ESPN:s historia och uppgång i They Guys Have All the Fun. Det är en facklitteratur skriven av James Andrew Miller och Tom Shales och publicerad av Little, Brown and Company.

Webbplats: espn.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till ESPN. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.