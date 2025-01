Marketing Automation Software - Mest populära apparna - Saudiarabien

Braze

Braze är en ledande plattform för kundengagemang som driver varaktiga kontakter mellan konsumenter och varumärken de älskar. Braze låter vilken marknadsförare som helst samla in och vidta åtgärder på valfri mängd data från vilken källa som helst, så att de kreativt kan engagera sig med kunder i realtid, över kanaler från en plattform. Från tvärkanalsmeddelanden och orkestrering av resa till experiment och optimering som drivs av Al-driven, gör Braze det möjligt för företag att bygga och upprätthålla absolut engagerande relationer med sina kunder som främjar tillväxt och lojalitet. Företaget har erkänts som ett 2024 US News Best Technology Companies to Work for, är en 2023 UK Best Workplace for Women av Great Place to Work, och utsågs till en ledare av Gartner® i 2023 års Magic Quadrant™ for Multichannel Marketing Hubs och i The Forrester Wave™: Cross-Channel Marketing Hubs, Q1 2023. Braze har sitt huvudkontor i New York med 10+ kontor i Nordamerika, Europa och APAC. Läs mer på braze.com.