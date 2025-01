Programvara för händelsehantering - Mest populära apparna - Polen

Watchity

watchity.com

Watchity är den mest kompletta företagsvideoplattformen för att skapa professionellt utseende audiovisuellt innehåll och onlineevenemang med en utmärkt visuell och interaktiv upplevelse som hjälper dig att sticka ut från resten, maximera publikens engagemang och förbättra resultaten av dina innehållsstrategier. Watchitys konkurrensfördel är dess unika och heltäckande kombination av datadrivna funktioner för event- och innehållshantering, professionell live- och videoproduktion på begäran, flerkanalig webb, intranät och distribution av sociala medier samt publikens engagemang och interaktivitet. Watchity erbjuder specifika lösningar för webbseminarier och interaktiva evenemang, streaming på sociala nätverk och videoinspelning och redigering som höjer nivån på innehållet och omvandlar dem till minnesvärda upplevelser för att väcka fler känslor hos publiken och förstärka varumärkespositioneringen. ** SOCIAL VIDEO - Producera innehåll och evenemang för sociala medier: - Enkelhet och snabbhet i produktion och distribution av liveevenemang och audiovisuellt innehåll. - TV-liknande video anpassad till varje socialt nätverk, med grafer, scener, övergångar och mycket mer. - Multistream över alla sociala mediekonton med anpassade format och obegränsad kapacitet. - Skapa klipp från livesändningen och dela dem enkelt utan att vänta på att sändningen ska avslutas. ** WEBINARIER & EVENEMANG - Skapa interaktiva och professionella webbseminarier och evenemang: - End-to-end-hantering av evenemang med landningssidor, registreringar, e-postautomatisering, interaktion och rapportering. - Dynamisk, TV-liknande video med grafer, scener, övergångar och mycket mer. - Säkert, användarvänligt och interaktivt evenemangsrum med FullHD-strömning och visningskontroller. - Bädda in kod för att integrera evenemangsrummet på din egen webbplats eller portal och anpassa den helt efter ditt varumärke. ** CONTENT HUB - Spela in, redigera och dela videor för din företagsportal: - Ladda upp dina videor, lägg till taggar, kategorisera i samlingar, säkra dem och publicera dem för din publik. - Spela in videor med din webbkamera och redigera dem för att lägga till intros, bildtexter, bakgrundsmusik och mer. - Inbäddningsbar videospelare webbläsarbaserad, med adaptiv multibitrate-strömning och avancerade visningskontroller. - Videoanalys för att upptäcka och analysera all information om publikens innehållskonsumtion.