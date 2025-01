Programvara för e-signatur - Mest populära apparna - Ryssland

BoldSign

BoldSign är en modern e-signaturapp som gör det snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt att skicka ut dokument för juridiskt bindande underskrifter. För dem som vill integrera digitala signaturer i sina egna applikationer är dess lättanvända API skräddarsytt. Uppbackad av Syncfusions 20 års erfarenhet av att tillhandahålla kraftfulla API:er för utvecklare, utnyttjar BoldSign företagets djupa expertis inom domänen för att erbjuda ett intuitivt användargränssnitt, ett brett utbud av anpassningsmöjligheter och ett engagemang för teknisk support och kontinuerlig produktutveckling som är näst efter ingen. 5 SKÄL FÖR ATT FÖRETAG VÄLJER BoldSign: * Transparent, skalbar prissättning med generösa plangränser. Fullständig information på https://www.boldsign.com/pricing/. * En uppmärksamhet på UI-design som skapar en sömlös användarupplevelse. * Snabba svarstider med stora dokument. * Designad från grunden för verklig inbäddning i applikationer - till skillnad från andra lösningar i rymden. * Byggd av Syncfusion drar den nytta av vår decenniers erfarenhet av att tillhandahålla API:er av företagsklass som hjälper utvecklare att skapa eleganta, kraftfulla applikationer. BoldSign HJÄLPER ORGANISATIONER: * Stäng affärer snabbt och smidigt genom att få ut dokument för juridiskt bindande underskrifter på några minuter. * Lägg mer tid på de saker som betyder något eftersom användarna spenderar mindre tid på att jaga och checka in. * Få dokument signerade i tid tack vare effektiv spårning och uppföljningar som är enkla. * Gör det möjligt för team att vara sitt bästa genom att ge chefer insyn i processstatus. * Underhålla befintliga arbetsflöden. * Maximera produktiviteten genom att eliminera behovet av att växla mellan appar. * Öka konsekvens och noggrannhet med anpassade mallar. * Förbättra undertecknarnas självförtroende och komfort via anpassat varumärke och personliga meddelanden. * Säkerställa efterlevnad av lagar och förordningar. * Var redo för vad som händer härnäst, tack vare BoldSigns skalningsvänliga prismodell. VIKTIGA FUNKTIONER OCH FUNKTIONER * Byggd för komplexa arbetsflöden. * Användbar vägledning vid varje steg, vilket skapar en sömlös signeringsupplevelse. * Automatiska påminnelser för effektiv, problemfri uppföljning. * Rättsligt förenlig med amerikanska (ESIGN) och internationella (eIDAS) lagar om e-signaturer. * Företagskvalitet - 256-bitars AES-krypteringsstandarder. * Förkonfigurerade mallar. * Egna mallfunktioner. * Konfigurera anpassade behörigheter för att ställa in vem som kan se ett visst dokument/klass av dokument. * Möjlighet att visa upp anpassade behörigheter. * En dedikerad vy gör det möjligt för teamadministratören att övervaka ett teams dokument. * Masslänkar tillåter flera personer att underteckna ett identiskt dokument separat under en tidsperiod. * Hantera flera varumärken från ett konto och välj varumärket på dokumentnivå. * Vissa användare kan välja att skriva ut och signera vid behov. * Spårning av dokumentstatus med hjälp av en instrumentpanel.