Programvara för efterfrågegenerering - Mest populära apparna - Pakistan

Leadpipe

leadpipe.com

Allt du någonsin velat veta om dina webbplatsbesökare... ...men din analys har aldrig berättat för dig. Siffror berättar hur många som besökte. Leadpipe berättar vem. Identifiering på personnivå: Vet exakt vem som besökte från företaget. Få namn, e-post och arbetskamratdata. Förutsäg inte vem som besökte; Vet det. att veta vem som besökte från Microsoft och letade efter en nål i en höstack, vet exakt vem som besökte från företaget. få medarbetarens namn, e-post och telefonnummer. att veta vem som besökte och deras kontaktinformation är bara en del av köparens resa. veta vilka sidor köparen besökte, hur länge de stannade, vilka sökord som användes och få resesammanfattningar. främja den relationen ännu mer. känna till dina besökares linkedin så att du inte bara kan använda e-post utan även ansluta för djupare relationer och förstå mer om din besökare. få information om dina besökares medarbetare och företagets anställdas data, inklusive namn, e-post, telefonnummer och länkade adresser. Åh, och nämnde vi att det ingår i våra huvudpaket? vi förstår att du också behöver kontakta utgående och inte alla idealiska kundprofiler besöker din webbplats (ännu). få tillgång till mer än 602 miljoner kontakter, få deras e-post, namn och all data du behöver för att nå ut. vårt mål är att ditt företag ska ha mer tillförlitlig och giltig data, inte att få dig att lära dig en ny plattform. vi designade leadpipe på ett sätt där du kan ställa in det och glömma det. automatisera data och integrationer med några få klick och få information automatiskt skickad till ditt crm. förstagångsbesökare kontra återkommande besökare, plats, trafikkällor, engagerade kontra avvisade besökare, enheter, ingångs- och utgångssidor. detta omfattar allt som behövs för en fullständig förståelse av köparens resa, enkelt presenterat. alla e-postmeddelanden vi presenterar för dig är validerade. vi gör ledningar från 40-100. allt över 40 är vi säkra på att e-postmeddelandet är giltigt. under 40 tror vi att det kan vara giltigt och kommer inte att debitera krediter för det. du behåller den. vi förser dig med det besökande företagets information, exakta personaluppgifter om företaget, en medarbetares databas, deras länkade profiler, telefonnummer och e-post. tillgång till en b2b-databas över alla kontakter på linkedin, enkla integrationer och kraftfulla analyser ingår. allt detta erbjuds i ett enkelt paket