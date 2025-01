Kunddataplattformar - Mest populära apparna - Pakistan

Simon Data

Simon Data ger marknadsföringsteam den enda kunddataplattformen (CDP) som är specialbyggd för att öka kampanjens prestanda genom snabbare, mer exakt segmentering och personalisering. Simon Data Platform, den första CDP som byggdes på Snowflake, gör det möjligt för varumärken att bryta sig loss från föråldrad arkitektur som gör data svåra att komma åt och distribuera. Det är därför Tripadvisor, Equinox, JetBlue, ASOS, Venmo och många andra litar på Simon Data för att få kontakt med konsumenterna. Låg kod, Simon Data Platform är designad för att användas av marknadsförare – vilket gör dem till datavetare. Simon Data är en 2022 inbyggd Best Places to Work, Great Places to Work-certifierad och är en 8-faldig G2-ledare inom CDP-området. För mer information, besök www.simondata.com.