AI Sales Assistant Software - Mest populära apparna - Vatikanstaten

Vi gör det möjligt för våra kunder att driva en mer kvalificerad, förutsägbar pipeline genom vår unika Sales Intelligence-plattform och SDR-tjänster i världsklass. EngageTech-plattformen gör det möjligt för SDR- och säljteam runt om i världen att identifiera konton på marknaden och köpare av B2B-teknik redo för en konversation. En dynamisk, sökbar databas med uppdaterad, kompatibel B2B-företagsinformation och korrekta kontaktuppgifter för tekniska köpare (jobbtitel, direktnummer, e-post etc), som intelligent rangordnar konton på marknaden och tekniska köpare baserat på deras sannolikhet att bli öppen för en konversation. Genom att minska timmar av SDR-forskningstid och optimera för utgående prospekteringsaktivitet, integrerar EngageTech med ledande försäljningsengagemang och CRM-plattformar, samt möjliggör direkt uppringning till prospekt via plattformen. Vår databas drivs av över 50 000 utgående samtal per vecka till teknikköpare runt om i världen, vilket gör det möjligt för oss att ta fram unik intelligens som säkerställer att SDR är fokuserade på att leta in rätt konton och köpare, vid rätt tidpunkt, utrustade med de insikter som behövs för positiva samtal. Ta inte bara vårt ord för det; läs våra 50+ recensioner och se vad våra kunder har att säga. Om du vill veta mer om våra outsourcade SDR-tjänster, vänligen kolla in vår webbplats.