Programvara för frånvarohantering - Mest populära apparna - Vatikanstaten

Vacation Tracker

vacationtracker.io

Vacation Tracker är en strömlinjeformad lösning för ledighetshantering som integreras sömlöst med populära samarbetsverktyg som Slack, Microsoft Teams och Google Workspace, eller som kan nås direkt via din arbetsmail. Det förenklar processen att spåra betald ledighet (PTO) med bara några få klick, vilket förbättrar transparens och synlighet i realtid för ditt team. Med Vacation Tracker kan du hantera ledighetsförfrågningar i timmar – perfekt för deltidsanställda eller exakta schemaläggningsbehov. Systemet stöder Time Off in Lieu (TOIL), vilket gör att anställda kan samla in ledighet baserat på extra arbetade timmar. Funktioner som ersättande godkännare ger flexibilitet genom att delegera godkännandeansvar under chefsfrånvaro, medan blackout-perioder hjälper till att kontrollera ledighetsförfrågningar under kritiska tider. Periodiseringsfunktionen automatiserar ackumulering av löv över tid, vilket säkerställer noggrannhet och uppdaterade poster. Upplev alla funktioner i Vacation Tracker med en 7-dagars gratis provperiod, som erbjuder tillgång till alla funktioner för att förbättra ditt teams semesterhanteringsupplevelse effektivt och effektivt.