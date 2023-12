Squarespace, Inc. är ett privat amerikanskt företag, baserat i New York City. Den tillhandahåller programvara som en tjänst för webbplatsbyggande och värdskap, och tillåter användare att använda förbyggda webbplatsmallar och dra-och-släpp-element för att skapa och ändra webbsidor. 2004 grundade Anthony Casalena Squarespace som en blogg-värdtjänst samtidigt som han gick på University of Maryland. Han var dess enda anställd fram till 2006, då den nådde 1 miljon dollar i intäkter. Företaget växte från 30 anställda 2010 till 550 år 2015. År 2014 samlade det in totalt 78,5 miljoner USD i riskkapital; lagt till e-handelsverktyg, domännamnstjänster och analys; och ersatte dess kodande backend med dra-och-släpp-funktioner.

Webbplats: squarespace.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Squarespace. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.