Yelp är ett amerikanskt publikt företag med huvudkontor i San Francisco, Kalifornien. Företaget utvecklar, är värd för och marknadsför webbplatsen Yelp.com och Yelps mobilapp, som publicerar recensioner om företag från publiken. Det driver också en onlinebokningstjänst som heter Yelp Reservations. Yelp grundades 2004 av tidigare PayPal-anställda Russel Simmons och Jeremy Stoppelman. Yelp växte i användning och samlade in flera finansieringsomgångar under de följande åren. År 2010 hade den 30 miljoner dollar i intäkter, och webbplatsen hade publicerat cirka 4,5 miljoner recensioner från publiken. Från 2009 till 2012 expanderade Yelp över hela Europa och Asien. Under 2009 inledde företaget flera förhandlingar med Google om ett potentiellt förvärv. Yelp blev ett publikt bolag i mars 2012 och blev lönsamt för första gången två år senare. Från och med andra kvartalet 2019 rapporterade Yelp att de hade ett månatligt genomsnitt på 61,8 miljoner unika besökare via stationär dator och 76,7 miljoner unika besökare via sin mobilwebbplats. Den 30 juni 2019 uppgav Yelp på sin Investor Relations-sida att det hade 192 miljoner recensioner på sin sajt. Företaget har anklagats för att använda orättvis praxis för att få in intäkter från de företag som granskas på sin sajt – t.ex. genom att presentera mer negativ recensionsinformation för företag som inte köper deras reklamtjänster eller genom att tydligt visa annonser från konkurrenter till sådana icke-betalande företag eller omvänt genom att utesluta negativa recensioner från företagens totala betyg på grundval av att recensionerna ”för närvarande inte rekommenderas. ” Det har också förekommit klagomål på aggressiv och vilseledande taktik från några av dess reklamsäljare. Företagets granskningssystems tillförlitlighet har också påverkats av att externa användare lämnat in falska recensioner, till exempel falska positiva recensioner som ett företag har skickat in för att marknadsföra sin egen verksamhet eller falska negativa recensioner som skickats in om konkurrerande företag – en praxis som ibland kallas "astroturfing" , som företaget har försökt bekämpa på olika sätt.

Webbplats: yelp.com

