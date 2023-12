Reddit (stiliserad i sin logotyp som reddit) är en amerikansk webbplats för sammanställning av sociala nyheter, webbinnehållsklassificering och diskussionswebbplats. Registrerade medlemmar skickar in innehåll till webbplatsen såsom länkar, textinlägg och bilder, som sedan röstas upp eller ner av andra medlemmar. Inlägg är organiserade efter ämne i användarskapade anslag som kallas "subreddits", som täcker en mängd olika ämnen som nyheter, politik, vetenskap, filmer, videospel, musik, böcker, sport, fitness, matlagning, husdjur och bilddelning. Bidrag med fler upp-röster visas högst upp på deras subreddit och, om de får tillräckligt många upp-röster, till slut på webbplatsens förstasida. Trots strikta regler som förbjuder trakasserier lägger Reddits administratörer avsevärda resurser på att moderera sajten. Från och med maj 2020 rankas Reddit som den 19:e mest besökta webbplatsen i USA och i världen, enligt Alexa Internet, med 55 % av sina användare bas kommer från USA, följt av Storbritannien med 7,4 % och Kanada med 5,8 %. Reddit grundades av rumskamraterna vid University of Virginia, Steve Huffman och Alexis Ohanian 2005. Condé Nast Publications förvärvade platsen i oktober 2006. 2011, Reddit blev ett oberoende dotterbolag till Condé Nasts moderbolag, Advance Publications. I oktober 2014 samlade Reddit in 50 miljoner dollar i en finansieringsrunda ledd av Sam Altman och inklusive investerarna Marc Andreessen, Peter Thiel, Ron Conway, Snoop Dogg och Jared Leto. Deras investering värderade företaget till 500 miljoner dollar då. I juli 2017 samlade Reddit in 200 miljoner dollar för en värdering på 1,8 miljarder dollar, med Advance Publications kvar som majoritetsintressent. I februari 2019 tog en finansieringsrunda på 300 miljoner dollar ledd av Tencent företagets värdering till 3 miljarder dollar.

Webbplats: reddit.com

