GreenRope är en allt-i-ett, komplett CRM-lösning, marknadsföringsautomation och kundservicelösning designad för företag som gör stora saker. GreenRope kombinerar försäljning, marknadsföring och drift till en mycket anpassningsbar mjukvarulösning byggd för ditt företag. GreenRope är mer än mjukvara, det är ett sätt att göra affärer. Vi hjälper våra användare att bryta ner avdelningssilos för att skapa strömlinjeformade affärsprocesser. GreenRopes CRM har alla verktyg och integrationer du behöver för försäljning, marknadsföring, kundservice och drift. Verklig kraft kommer från ett integrerat tillvägagångssätt, och det är precis vad GreenRope erbjuder. GreenRope inkluderar avancerade marknadsföringsautomatiseringsfunktioner, dra-och-släpp kartläggning av kundresor, automatisering av säljkåren, kundtjänstverktyg och en verktygslåda med andra funktioner som hjälper dig att hantera och driva ditt företag. GreenRope ger dig kontroll över hela din verksamhet från försäljning till marknadsföring till kundservice. Du får en 360-graders bild av dina kunder och ett bättre sätt att hantera och nå dina KPI:er. GreenRope är en av de enda sanna allt-i-ett-lösningarna. Alla i din organisation kan använda GreenRope för att hantera försäljning, öka marknadsföringsinitiativ och använda data för att skapa bättre kundupplevelser. Dessutom är ytterligare användare alltid gratis. Hantera din försäljningspipeline effektivt med djupgående verktyg för säljaktivering. Anpassa hur du ser dina kontakter, schemalägg möten, automatisera uppföljningar och enkelt visa alla försäljningsmöjligheter. GreenRope ger dig marknadsföringsautomatisering som är enkel att ställa in, testa och utföra. Missa aldrig en möjlighet att ge den bästa kundupplevelsen genom personlig kommunikation och datadrivna strategier. Med GreenRope kan du hantera flera kanaler - webbplatser, e-post, mobil, socialt och mer - allt på samma plattform. Vi finns här när du behöver oss. Kontakta oss 24/7 via chatt, e-post och mer. Dessutom tillhandahåller vi djupgående introduktion med personlig utbildning, ett certifieringsprogram och hundratals onlineresurser för att säkerställa din framgång. GreenRope är ett företag byggt kring att tillhandahålla exceptionellt värde till våra kunder. Sedan vi startade 2008 har vi utvecklats från att vara en av de första leverantörerna av e-postmarknadsföring till att vara den första, riktigt kompletta CRM på marknaden. Genom att kombinera försäljning, marknadsföring och verksamhet till en enda plattform, inspirerar GreenRope till samarbete med dina kunder, leverantörer och anställda och vi lever denna samarbetskultur och lyssnar på människor som dig för att bygga det DU vill för att driva ditt företag. GreenRopes kompletta CRM hjälper företagsägare, försäljningschefer och marknadsförare att överbrygga klyftan mellan avdelningarna och göra data tillgänglig hela tiden, så att ditt företag fungerar smidigt och effektivt med all information som ett team behöver för att bättre rikta in sig på och betjäna sina leads och kunder.

