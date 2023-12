DHL International GmbH (DHL) är en internationell kurir-, paketleverans- och expressposttjänst, som är en division av det tyska logistikföretaget Deutsche Post. Företaget levererar över 1,5 miljarder paket per år. Företaget grundades i San Francisco, USA, 1969 och utökade sin tjänst över hela världen i slutet av 1970-talet. 1979, under namnet DHL Air Cargo, gick företaget in på Hawaiiöarna med en frakttjänst mellan öarna med två DC-3 och fyra DC-6 flygplan. Dalsey och Hillblom övervakade personligen den dagliga verksamheten tills dess slutliga konkurs stängde dörrarna 1983. När det var som mest hade DHL Air Cargo drygt 100 anställda, ledning och piloter. Företaget var främst intresserad av offshore och interkontinentala leveranser, men framgången med FedEx föranledde deras egen expansion inom USA med början 1983. 1998 började Deutsche Post förvärva aktier i DHL. Det nådde kontrollerande ägarandel 2001 och förvärvade alla utestående aktier i december 2002. Företaget tog sedan upp DHL i sin Express-division, samtidigt som användningen av varumärket DHL utökades till andra Deutsche Post-divisioner, affärsenheter och dotterbolag. Idag delar DHL Express sitt varumärke DHL med affärsenheter som DHL Global Forwarding och DHL Supply Chain. Det fick fotfäste i USA när det förvärvade Airborne Express. DHL Express finansiella resultat publiceras i Deutsche Post AGs årsrapport. Under 2016 ökade denna divisions intäkter med 2,7 % till 14 miljarder euro. Resultatet före räntor och skatter (EBIT) ökade med 11,3 % jämfört med 2015 till 1,5 miljarder euro.

