Twitch är en livestreamingtjänst för video som drivs av Twitch Interactive, ett dotterbolag till Amazon. Introducerades i juni 2011 som en spin-off av den allmänintresserade streamingplattformen Justin.tv, och fokuserar i första hand på livestreaming av videospel, inklusive sändningar av e-sporttävlingar, förutom musiksändningar, kreativt innehåll och mer nyligen, " i verkliga livet" strömmar. Innehållet på sajten kan ses antingen live eller via video on demand. Twitchs popularitet överskred dess motsvarighet av allmänt intresse. I oktober 2013 hade webbplatsen 45 miljoner unika tittare, och i februari 2014 ansågs den vara den fjärde största källan till topptrafik på Internet i USA. Samtidigt ommärktes Justin.tvs moderbolag som Twitch Interactive för att representera förändringen i fokus – Justin.tv lades ner i augusti 2014. Den månaden förvärvades tjänsten av Amazon för 970 miljoner USD, vilket senare ledde till införandet av synergier med företagets prenumerationstjänst Amazon Prime. Twitch förvärvade senare Curse, en operatör av online-videospelcommunities och introducerade sätt att köpa spel via länkar på strömmar tillsammans med ett program som tillåter streamers att få provision på försäljningen av spel som de spelar. År 2015 hade Twitch mer än 1,5 miljoner sändare och 100 miljoner tittare per månad. Från och med 2017 förblev Twitch den ledande livestreamingvideotjänsten för videospel i USA och hade en fördel gentemot YouTube Gaming. I maj 2018 hade den 2,2 miljoner sändare varje månad och 15 miljoner dagliga aktiva användare, med cirka en miljon genomsnittliga samtidiga användare. I maj 2018 hade Twitch över 27 000 partnerkanaler.

Webbplats: twitch.tv

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Twitch. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.