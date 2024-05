CrescoData är Asien-Stillahavsområdets ledande Enterprise Commerce Automation Platform. CrescoData Commerce Connect Platform är en integrationsplattform som kartlägger och automatiserar produkt-, lager- och orderdata mellan världens ledande handelsplattformar. Vi älskar att lösa komplexa handelsdatakartläggning och automationsproblem! Anslut till CrescoData Commerce-in-the-Cloud Suite för att få tillgång till branschledande teknik som utnyttjar kraften i moln AI och maskininlärning för att intelligent ansluta, kartlägga och automatisera handelsdata i stor skala. Börja ansluta Channel API:er utan kodning. Ta bort tidskrävande kanalunderhåll med vår Channel Integration-as-a-Service (cPaaS). Möjlighet att komma åt över 85 förkonfigurerade kontakter via en enda integration. CrescoData Commerce Connect-plattformen: - Behandlar över 5 miljoner SKU:er per dag - Behandlar >22 miljoner USD beställningar per månad - Är ansluten till över 85 kanaler - Automatiserar över 1 500 handlare på 10 marknader på 8 olika språk. CrescoData grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Singapore. Teamet är spritt över APAC och Europa.

Webbplats: crescodata.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till CrescoData. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.