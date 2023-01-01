Bullethead — это аркадная игра на ловкость, в которой вам предстоит сбивать инопланетных захватчиков, чтобы спасти человечество от вымирания! Оживите павших товарищей, чтобы создать процветающую армию, которая будет сражаться за свое дело. Вы взорвете каждую внеземную угрозу неоново-зелеными смертоносными шариками. Собирайте бонусы «Быстрая стрельба» и «Тройной выстрел», чтобы легко побеждать! Двигайтесь, прыгайте и пробивайтесь к победе! Существует также режим для двух игроков. Игрок 1: Стреляйте с помощью M. Прыгайте с помощью N. Двигайтесь по горизонтали с помощью клавиш со стрелками. Удерживайте клавишу со стрелкой вниз, чтобы пожертвовать жизнь другому игроку. Игрок 2: Стреляйте с помощью G. Прыгайте с помощью H. Двигайтесь горизонтально с помощью A и D. Удерживайте S, чтобы пожертвовать жизнь другому игроку. другой игрокBullethead был создан Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирован в HTML5 AwayFL для Poki. Играйте в другие флэш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

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