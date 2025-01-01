Альтернативы - Zenfolio

Google Photos
google.com
Google Photos — это сервис для хранения и обмена фото и видео, предлагающий автоматическое резервное копирование, организацию и редактуру медиа.
Canva
canva.com
Canva - это платформа для графического дизайна, позволяющая создавать визуальный контент, включая графику для соцсетей, презентации и документы.
Wix
wix.com
Wix - это платформа для создания и управления веб-сайтами, предлагающая инструменты для дизайна, SEO, электронной коммерции и мобильного редактирования.
Webflow
webflow.com
Webflow — это визуальная платформа для создания и запуска веб-сайтов без кодирования, предлагающая инструменты для дизайна, управления контентом и маркетинга.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Adobe Lightroom
lightroom.adobe.com
Adobe Lightroom — это приложение для редактирования и управления фотографиями с функциями неразрушающего редактирования и организацией изображений.
Behance
behance.net
Behance — социальная платформа для креативщиков, позволяющая демонстрировать портфолио и взаимодействовать с профессионалами в отрасли.
Adobe Firefly
firefly.adobe.com
Adobe Firefly — это инструмент генеративного ИИ для создания и редактирования изображений, видео и графики с использованием текстовых подсказок.
GoDaddy
godaddy.com
Приложение GoDaddy помогает пользователям создавать и управлять веб-сайтами и интернет-магазинами, предлагая инструменты для SEO, аналитики и интеграции с социальными сетями.
WordPress.com
wordpress.com
Приложение WordPress.com позволяет пользователям создавать и управлять веб-сайтами и блогами с помощью настраиваемых тем и инструментов для оптимизации контента.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.
Squarespace
squarespace.com
Squarespace - приложение для создания и управления веб-сайтами, предоставляющее шаблоны и инструменты для редактирования, продаж и SEO.
Hostinger
hostinger.com
Hostinger - это приложение для выбора веб-хостинга, включая общие, VPS и домены, с простым управлением и эффективной производительностью.
Flickr
flickr.com
Flickr - это платформа для обмена фотографиями и видео, позволяющая пользователям загружать, организовывать и делиться контентом с другими.
Tilda
tilda.cc
Tilda — это конструктор сайтов, позволяющий без программирования создавать веб-сайты, интернет-магазины и целевые страницы с помощью готовых шаблонов.
Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap — приложение для регистрации доменных имен, веб-хостинга и управления безопасностью в интернете, включая VPN и защиту конфиденциальности.
pCloud
pcloud.com
pCloud — это швейцарское облачное хранилище для хранения и синхронизации цифровых файлов. Поддерживает шифрование, совместную работу и доступ с различных устройств.
Imgur
imgur.com
Imgur — это приложение для хостинга изображений, позволяющее пользователям загружать, делиться и просматривать мемы и визуальный контент.
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock - платформа для поиска и лицензирования стоковых изображений, видео и музыки с разнообразными вариантами лицензирования.
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam — приложение для подрядчиков, позволяющее делать, хранить и организовывать фотографии проектов, упрощая управление и общение с клиентами.
Framer
framer.com
Framer - это онлайн-инструмент для создания веб-сайтов и прототипов без кода, подходящий для новичков и профессионалов.
Bubble
bubble.io
Bubble - это платформа для визуального программирования, позволяющая пользователям без технических навыков создавать веб-приложения с помощью интерфейса перетаскивания.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase - это платформа для сотрудничества с клиентами, которая упрощает управление проектами и общение через клиентские порталы и инструменты ИИ.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest - это облачная платформа для создания видео, логотипов и веб-сайтов с использованием готовых шаблонов и интуитивного интерфейса.
Duda
duda.co
Duda — платформа для создания и управления веб-сайтами без кода, ориентированная на агентства и компании SaaS.
WebWave
webwave.me
WebWave — конструктор сайтов с функцией перетаскивания, позволяющий создавать уникальные сайты и управлять интернет-магазинами без специальных технических знаний.
Elementor
elementor.com
Elementor - это платформа для создания сайтов WordPress с функцией перетаскивания, позволяющая без кодирования настраивать и разрабатывать веб-сайты.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels — это платформа для создания воронок продаж, позволяющая пользователям легко создавать страницы для конвертации посетителей в клиентов.
10Web
10web.io
10Web - платформа для создания и управления сайтами с использованием AI. Упрощает процесс разработки, предлагает инструменты для электронной коммерции и оптимизации SEO.
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