WebCatalog
Wrench

Wrench

wrench.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Wrench в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Wrench меняет ваш подход к уходу за автомобилем. Забудьте о часах ожидания в залах ожидания автомагазина или поездках на автобусах до дилерских центров и обратно. WRENCH COMES TO YOU — мы мобильная служба механиков, которая приезжает к вам домой или в офис, чтобы поработать с вашим автомобилем.

Веб-сайт: wrench.com

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