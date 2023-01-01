Welcome to the Jungle

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Приветственный комплект — это ATS или система отслеживания кандидатов. Используя модель SaaS, она помогает рекрутерам управлять рабочим процессом кандидатов, процессом найма и карьерой.

Веб-сайт: welcometothejungle.com

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