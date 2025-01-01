Альтернативы - Upstart

Podium

Podium

podium.com

Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.

Carsforsale.com

Carsforsale.com

carsforsale.com

Приложение Carsforsale.com помогает пользователям покупать и продавать автомобили, предлагая фильтры поиска, списки авто и ресурсы для финансирования и страхования.

DealerSocket

DealerSocket

dealersocket.com

DealerSocket — CRM-система для дилерских центров, оптимизирующая продажи, управление клиентами и автоматизирующая бизнес-процессы.

Impel

Impel

impel.ai

Impel - платформа для автодилеров, оптимизирующая взаимодействие с клиентами через ИИ и интеграцию с существующими системами управления.

CDK

CDK

cdkglobal.com

CDK Global предоставляет программное обеспечение для автосалонов, объединяя решения для улучшения работы более 15,000 дилерских точек.

LoanStreet

LoanStreet

loan-street.com

LoanStreet - платформа для управления и обмена кредитами между банками, кредитными союзами и кредиторами, упрощая процесс от получения кредита до его погашения.

Dealer

Dealer

dealer.com

Dealer.com — это платформа для цифрового маркетинга в автомобильной отрасли, предлагающая решения для сайтов, рекламы и услуг для взаимодействия с клиентами.

Orbee

Orbee

orbee.com

Orbee - это программное обеспечение для управления данными и аналитики в автомобильной отрасли, помогающее дилерам улучшать клиентский опыт и управлять информацией.

Activengage

Activengage

activengage.com

ActivEngage – платформа для управления общением с клиентами через различные каналы, предлагающая автоматизацию и аналитику для улучшения качества обслуживания.

Gubagoo

Gubagoo

gubagoo.com

Gubagoo — платформа для общения между автодилерами и клиентами, предлагающая инструменты живого чата и AI для улучшения обслуживания и продаж.

Axe Credit Portal

Axe Credit Portal

axefinance.com

Axe Credit Portal — платформа для автоматизации всего кредитного цикла, включая оценку, одобрение и управление кредитами для финансовых учреждений.

Roopya

Roopya

roopya.money

Roopya — финтех-платформа в Индии для оптимизации процесса кредитования, предлагающая инструменты для автоматизации и анализа данных. Поддерживает различные виды кредитов.

Lendr

Lendr

joinlendr.com

Lendr — это платформа для оформления и обслуживания кредитов, предназначенная для частных кредиторов и управления несколькими займами.

TaskSuite

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite — облачное решение для управления кредитами, оптимизирующее процессы от оформления до обслуживания и предоставляющее аналитику и отслеживание в реальном времени.

Driftrock

Driftrock

driftrock.com

Driftrock — платформа для маркетинга в автомобилестроении, которая увеличивает качество лидов и продажи автомобилей через автоматизацию и эффективный анализ.

BrytSoftware.com

BrytSoftware.com

brytsoftware.com

Bryt - программное обеспечение для управления кредитами с функциями оформления, обслуживания, учета, создания документов и отчетности.

GoDocs

GoDocs

godocs.com

GoDocs - платформа для автоматизации документов коммерческих займов, обеспечивающая соответствие нормативам и упрощение процесса подготовки документов.

LoanPro

LoanPro

loanpro.io

LoanPro - платформа для управления кредитами, которая автоматизирует процессы обслуживания, обработки платежей и управления рисками для кредиторов.

The Mortgage Office

The Mortgage Office

themortgageoffice.com

Приложение Mortgage Office упрощает управление ипотечными кредитами, автоматизируя процессы и обеспечивая документальный контроль для кредиторов и заемщиков.

Mortgage Automator

Mortgage Automator

mortgageautomator.com

Приложение Mortgage Automator автоматизирует процессы получения и обслуживания кредитов для частных кредиторов в Северной Америке, упрощая работу с документами и клиентами.

Shift Marketing

Shift Marketing

automotive.shiftmarketing.io

Shift Marketing Automotive — это компания, занимающаяся базовой маркетинг-технологией, помогающая автодилерам и производителям продавать автомобили через мероприятия по лояльности.

Matador

Matador

matador.ai

Matador помогает бизнесам создавать персонализированный разговорный опыт с клиентами, используя искусственный интеллект и автоматизацию для повышения продаж и улучшения обслуживания.

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