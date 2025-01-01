Альтернативы - Upstart

Podium
podium.com
Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.
Carsforsale.com
carsforsale.com
Приложение Carsforsale.com помогает пользователям покупать и продавать автомобили, предлагая фильтры поиска, списки авто и ресурсы для финансирования и страхования.
DealerSocket
dealersocket.com
DealerSocket — CRM-система для дилерских центров, оптимизирующая продажи, управление клиентами и автоматизирующая бизнес-процессы.
Impel
impel.ai
Impel - платформа для автодилеров, оптимизирующая взаимодействие с клиентами через ИИ и интеграцию с существующими системами управления.
CDK
cdkglobal.com
CDK Global предоставляет программное обеспечение для автосалонов, объединяя решения для улучшения работы более 15,000 дилерских точек.
LoanStreet
loan-street.com
LoanStreet - платформа для управления и обмена кредитами между банками, кредитными союзами и кредиторами, упрощая процесс от получения кредита до его погашения.
Dealer
dealer.com
Dealer.com — это платформа для цифрового маркетинга в автомобильной отрасли, предлагающая решения для сайтов, рекламы и услуг для взаимодействия с клиентами.
Orbee
orbee.com
Orbee - это программное обеспечение для управления данными и аналитики в автомобильной отрасли, помогающее дилерам улучшать клиентский опыт и управлять информацией.
Activengage
activengage.com
ActivEngage – платформа для управления общением с клиентами через различные каналы, предлагающая автоматизацию и аналитику для улучшения качества обслуживания.
Gubagoo
gubagoo.com
Gubagoo — платформа для общения между автодилерами и клиентами, предлагающая инструменты живого чата и AI для улучшения обслуживания и продаж.
Axe Credit Portal
axefinance.com
Axe Credit Portal — платформа для автоматизации всего кредитного цикла, включая оценку, одобрение и управление кредитами для финансовых учреждений.
Roopya
roopya.money
Roopya — финтех-платформа в Индии для оптимизации процесса кредитования, предлагающая инструменты для автоматизации и анализа данных. Поддерживает различные виды кредитов.
Lendr
joinlendr.com
Lendr — это платформа для оформления и обслуживания кредитов, предназначенная для частных кредиторов и управления несколькими займами.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite — облачное решение для управления кредитами, оптимизирующее процессы от оформления до обслуживания и предоставляющее аналитику и отслеживание в реальном времени.
Driftrock
driftrock.com
Driftrock — платформа для маркетинга в автомобилестроении, которая увеличивает качество лидов и продажи автомобилей через автоматизацию и эффективный анализ.
BrytSoftware.com
brytsoftware.com
Bryt - программное обеспечение для управления кредитами с функциями оформления, обслуживания, учета, создания документов и отчетности.
GoDocs
godocs.com
GoDocs - платформа для автоматизации документов коммерческих займов, обеспечивающая соответствие нормативам и упрощение процесса подготовки документов.
LoanPro
loanpro.io
LoanPro - платформа для управления кредитами, которая автоматизирует процессы обслуживания, обработки платежей и управления рисками для кредиторов.
The Mortgage Office
themortgageoffice.com
Приложение Mortgage Office упрощает управление ипотечными кредитами, автоматизируя процессы и обеспечивая документальный контроль для кредиторов и заемщиков.
Mortgage Automator
mortgageautomator.com
Приложение Mortgage Automator автоматизирует процессы получения и обслуживания кредитов для частных кредиторов в Северной Америке, упрощая работу с документами и клиентами.
Shift Marketing
automotive.shiftmarketing.io
Shift Marketing Automotive — это компания, занимающаяся базовой маркетинг-технологией, помогающая автодилерам и производителям продавать автомобили через мероприятия по лояльности.
Matador
matador.ai
Matador помогает бизнесам создавать персонализированный разговорный опыт с клиентами, используя искусственный интеллект и автоматизацию для повышения продаж и улучшения обслуживания.
© 2025 WebCatalog, Inc.